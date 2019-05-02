الوزيرة كيلة: القطاع الصحي الفلسطيني بحاجة لمزيد من الدعم الدولي







رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة، د. مي كيلة مع سفير أوكرانيا المعتمد لدى فلسطين ميكولا ليشنكو، سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي.جاء ذلك، خلال لقاء د. كيلة في مكتبها برام الله، بالسفير الأوكراني ورئيسة جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الأوكرانية د. أريج عودة، وعضو الهيئة الإدارية للجمعية د. محمد عرار.وأكدت د. كيلة، أن القطاع الصحي الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة سياسياً واقتصادياً، مشيرة إلى أن العلاقات التي تربط أوكرانيا بفلسطين متشعبة، فهي تمتد من الناحية العلمية إلى الاجتماعية.من جهته، أبدى السفير الأوكراني رغبة بلاده في توطيد وتوسيع العلاقات الأوكرانية الفلسطينية، خصوصا في الجانب الصحي، إضافة إلى بحث إمكانية بناء علاقات توأمة ما بين مؤسسات وكليات طب فلسطينية، ونظيرتها الأوكرانية.