الجهاد: تحريض الاحتلال ضدنا لن يكون إلا سبباً في استمرار المقاومة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد مصعب البريم، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن تحريض الاحتلال المستمر على المقاومة الفلسطينية والشعب، وخاصة على الجهاد، لن يكون إلا سبباً في استمرار المقاومة، وأنها لن تتراجع أمام هذه التهديدات.وقال البريم لـ"دنيا الوطن": "نحن أصلاً في معركة مفتوحة مع الاحتلال"، مضيفاً: "نحن كحركة مقاومة رسالتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية هي الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وردع الاحتلال".وتابع البريم بقوله: "سنحاول توظيف كل إمكاناتنا وطاقتنا بدءاً من الرصاصة إلى آخر ما يمكن أن ينجزه العقل الفلسطيني على مستوى وأداء ونوعية المقاومة الفلسطينية، من أجل الدفاع عن الإنسان الفلسطيني".وفيما يتعلق بجهوزية المقاومة الفلسطينية، أشار الناطق باسم الجهاد إلى أنه إذا ما حاول الاحتلال أن يعتدي على الشعب الفلسطيني، فالمقاومة في حالة جهوزية واستعداد.وقال: "نحن في حالة قراءة مستمرة للمشهد الميداني، وللسلوك الأمني والعسكري لجبهة الاحتلال، ووفق القراءة الواعية فإن المقاومة تتحرك، فهي في حالة إجماع وانسجام كامل على قاعدة الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وردع الاحتلال".