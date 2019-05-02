لافروف: موسكو لم تطلب من مادورو عدم مغادرة فنزويلا

رام الله - دنيا الوطنرفض وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم الخميس تأكيدات المسؤولين الأمريكيين، بأن موسكو حثت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على عدم مغادرة البلاد.جاء ذلك، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، على خلفية الاضطرابات المستمرة هناك، ووصفها بأنها غير صحيحة.ونقلت الوكالة كذلك عن لافروف قوله: إنه لا يمكن التوفيق بين موقفي روسيا والولايات المتحدة حيال فنزويلا، لكنهما اتفقا على مواصلة المحادثات، حسب ما نقلت وكالة (رويترز).