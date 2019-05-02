دولي

مجلس الشيوخ يفشل بإبطال فيتو ترامب حول وقف الدعم للتحالف باليمن

مجلس الشيوخ يفشل بإبطال فيتو ترامب حول وقف الدعم للتحالف باليمن
مجلس الشيوخ الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، في إبطال فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أوقف قراراً يطالب بوقف الدعم للتحالف في اليمن.

من جهة أخرى، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي يوم الخميس، وزير العدل، وليام بار، بالكذب على الكونجرس.

وقالت بيلوسي للصحفيين: عن تصرف وزير العدل "هذه جريمة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).


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