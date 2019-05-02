شؤون فلسطينية

أبو كرش: موظفو تفريغات 2005 حصلوا على 750 شيكلاً وفعاليات احتجاجية الأحد

أبو كرش: موظفو تفريغات 2005 حصلوا على 750 شيكلاً وفعاليات احتجاجية الأحد
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلن رامي أبو كرش، الناطق باسم تفريغات 2005 في قطاع غزة، أن الموظفين حصلوا اليوم الخميس، على مبلغ 750 شيكلاً، أي بواقع 50% من رواتبهم.

وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن": "الحديث عن نسة 60% هي للضفة، وليس لقطاع غزة، فهناك موظفون بغزة حصلوا على 40%، وبالتالي حكومة محمد اشتية، لم تأت بجديد سوى المزيد من اتباع سياسة التمييز".

وكشف أبو كرش، أنه من المقرر أن تنظم مسيرة يوم الأحد عند الساعة 11 صباحاً، أمام متنزه البلدية، وستصل إلى شارع الشهداء، وسيكون هناك مؤتمر صحفي، يتحدث عن موضوع تفريغات 2005.

وفي السياق، قال أبو كرش: "تقدمنا سابقاً بطلبين لوزارة الداخلية بغزة، حول تنظيم الفعاليات، ولم تتم الاستجابة، ومع الأسف مازالت الداخلية تتعامل معنا بسياسة تكميم الأفواه، وترفض المطالبة بحقوق الموظفين".

وأضاف: "تحدثنا مع الجبهة الشعبية والديمقراطية، بأن التصريح الذي تقدمنا به لداخلية غزة بمثابة إشعار، ونحمل المسؤولية للأجهزة الأمنية لأي اعتراض لأي مسيرة".

وحول قرار وزارة المالية بغزة بصرف سلفة بقيمة 1400 شيكل للموظفين المقطوعة رواتبهم، أشاد الناطق باسم تفريغات 2005، بهذا القرار، معتبراً إياها بأنه خطوة محترمة.

أخبار ذات صلة

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تستقبل وزير الريادة والتمكين بغزة

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تستقبل وزير الريادة والتمكين بغزة

العوض: جلسة المركزي بعد العيد وسيناقش ثلاثة ملفات رئيسية

العوض: جلسة المركزي بعد العيد وسيناقش ثلاثة ملفات رئيسية

الوزير زيارة: لم نُمنع من الوصول للوزارات بغزة ونأمل أن تُمكّن الحكومة

الوزير زيارة: لم نُمنع من الوصول للوزارات بغزة ونأمل أن تُمكّن الحكومة

الوزير السعداوي: الحكومة ستُقدم خدماتها للمواطنين في كل مكان

الوزير السعداوي: الحكومة ستُقدم خدماتها للمواطنين في كل مكان

سرايا القدس تبث فيديو لها بعنوان &#34;رهن الإشارة&#34;

سرايا القدس تبث فيديو لها بعنوان "رهن الإشارة"

تطورات الحالة الجوية حتى يوم السبت

تطورات الحالة الجوية حتى يوم السبت

مالية غزة: صرف سلفة بقيمة 1400 شيكل للمقطوعة رواتبهم يوم الأحد

مالية غزة: صرف سلفة بقيمة 1400 شيكل للمقطوعة رواتبهم يوم الأحد

أبو جراد: الموظفون بغزة حصلوا على راتب بنسب ما بين 25% و50%

أبو جراد: الموظفون بغزة حصلوا على راتب بنسب ما بين 25% و50%

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تستقبل وزير الريادة والتمكين بغزة

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تستقبل وزير الريادة والتمكين بغزة

مدرسة الوحدة الخاصة للغات تحتفل بطلبتها ضمن مشاريع الإبداع والتميز

مدرسة الوحدة الخاصة للغات تحتفل بطلبتها ضمن مشاريع الإبداع والتميز

السنوار يُغادر غزة متوجهاً للعاصمة المصرية.. وهذا ما سيُناقشه

السنوار يُغادر غزة متوجهاً للعاصمة المصرية.. وهذا ما سيُناقشه

بعد هدم منزله.. إبراهيم عامر يمكث ببناته في الشارع

بعد هدم منزله.. إبراهيم عامر يمكث ببناته في الشارع

عريقات: تقرير العنصرية الإسرائيلي انحطاط وعار على الإنسانية والاحتلال أعلى مراحل الفساد

عريقات: تقرير العنصرية الإسرائيلي انحطاط وعار على الإنسانية والاحتلال أعلى مراحل الفساد

أبو ردينة: لن نَحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام أساسه

أبو ردينة: لن نَحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام أساسه

شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة

شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة

إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها

إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها

منوعات

عادل كرم يصدم الجمهور بعد تسريب صورة &#34;فاضحة&#34;.. ورد فعله غامض

عادل كرم يصدم الجمهور بعد تسريب صورة "فاضحة".. ورد فعله غامض

عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما

عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما

محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

من الذي وصف لجين عمران بـ&#34;أم السيليكون&#34; في محادثة خاصة؟

من الذي وصف لجين عمران بـ"أم السيليكون" في محادثة خاصة؟

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

عباس النوري يغلق &#34;باب الحارة&#34; للأبد

عباس النوري يغلق "باب الحارة" للأبد

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب &#34;الذات الإلهية&#34;

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب "الذات الإلهية"

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس &#34;شرطة المشاهير&#34; بطريقة غامضة

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس "شرطة المشاهير" بطريقة غامضة

عربي

المغرب يبدأ بمحاكمة متهمين في قضية قتل امرأتين اسكندنافيتين

المغرب يبدأ بمحاكمة متهمين في قضية قتل امرأتين اسكندنافيتين

الحكومة المصرية: قناة السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري

الحكومة المصرية: قناة السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري

أمرٌ في السودان بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد

أمرٌ في السودان بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان السبت

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان السبت