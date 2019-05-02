أبو كرش: موظفو تفريغات 2005 حصلوا على 750 شيكلاً وفعاليات احتجاجية الأحد

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأعلن رامي أبو كرش، الناطق باسم تفريغات 2005 في قطاع غزة، أن الموظفين حصلوا اليوم الخميس، على مبلغ 750 شيكلاً، أي بواقع 50% من رواتبهم.وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن": "الحديث عن نسة 60% هي للضفة، وليس لقطاع غزة، فهناك موظفون بغزة حصلوا على 40%، وبالتالي حكومة محمد اشتية، لم تأت بجديد سوى المزيد من اتباع سياسة التمييز".وكشف أبو كرش، أنه من المقرر أن تنظم مسيرة يوم الأحد عند الساعة 11 صباحاً، أمام متنزه البلدية، وستصل إلى شارع الشهداء، وسيكون هناك مؤتمر صحفي، يتحدث عن موضوع تفريغات 2005.وفي السياق، قال أبو كرش: "تقدمنا سابقاً بطلبين لوزارة الداخلية بغزة، حول تنظيم الفعاليات، ولم تتم الاستجابة، ومع الأسف مازالت الداخلية تتعامل معنا بسياسة تكميم الأفواه، وترفض المطالبة بحقوق الموظفين".وأضاف: "تحدثنا مع الجبهة الشعبية والديمقراطية، بأن التصريح الذي تقدمنا به لداخلية غزة بمثابة إشعار، ونحمل المسؤولية للأجهزة الأمنية لأي اعتراض لأي مسيرة".وحول قرار وزارة المالية بغزة بصرف سلفة بقيمة 1400 شيكل للموظفين المقطوعة رواتبهم، أشاد الناطق باسم تفريغات 2005، بهذا القرار، معتبراً إياها بأنه خطوة محترمة.