الادعاء التركي يُحقق في مخالفات بالانتخابات البلدية في اسطنبول

رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية، يوم الخميس، أن الادعاء العام فتح 32 تحقيقاً في مزاعم عن مخالفات في الانتخابات المحلية، التي جرت في اسطنبول يوم 31 آذار/ مارس واستدعى أكثر من مئة من مسؤولي المراكز الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه بهم.وفاز حزب الشعب الجمهوري العلماني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في اسطنبول وأنقرة؛ لينهي ربع قرن من سيطرة حزب العدالة والتنمية وأسلافه على المدينتين.ودعا أردوغان إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في اسطنبول، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد منذ الانتخابات، حسب ما نقلت وكالة (رويترز).ولم يفصل المجلس الأعلى للانتخابات بعد في طعن حزب العدالة والتنمية على النتائج في اسطنبول.وذكرت وكالة (الأناضول) أن التحقيقات تركز على مناطق مال تبة وقاضي كوي وأتاشهير في اسطنبول.وأضافت: أن المشتبه بهم يخضعون للاستجواب بشأن مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي، وإساءة استغلال مواقعهم في فرز الأصوات وإدخال البيانات.