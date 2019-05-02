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المغرب يبدأ بمحاكمة متهمين في قضية قتل امرأتين اسكندنافيتين

المغرب يبدأ بمحاكمة متهمين في قضية قتل امرأتين اسكندنافيتين
امرأتين اسكندنافينين قتلتا في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون قضائيون: إن 23 مغربياً، وشخصاً اعتنق الإسلام ويحمل الجنسيتين السويسرية والإسبانية، مثلوا أمام محكمة معنية بمكافحة الإرهاب يوم الخميس، بتهم ترتبط بقتل امرأتين اسكندنافيتين.

وأضاف المسؤولون: أنه تم تأجيل الجلسة الافتتاحية للمحاكمة على الفور إلى يوم 16 أيار/ مايو لمنح الدفاع وقتاً للاستعداد، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وعُثر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين يولاند (28 عاماً) في  كانون الأول/ ديسمبر قرب قرية إمليل بالقرب من قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا، ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وبايع أربعة من المتهمين تنظيم الدولة في مقطع فيديو سُجل قبل ثلاثة أيام من العثور على الجثتين، لكن المتحدث باسم الشرطة بوبكر سابك، قال: إنهم قتلوا السائحتين في "عمل منفرد".

وقال محامي الدفاع سعد السهلي: إن الأربعة متهمون "بتكوين عصابة إجرامية بنية المساس الخطير بالنظام العام، وتدريب أشخاص للالتحاق بتنظيم إرهابي".

واعتقلت السلطات باقي المتهمين لاحقاً في إطار حملة أوسع، استهدفت أشخاصاً قد يكونون على صلات بالمشتبه بهم الرئيسيين، وقال السهلي: إن الباقين متهمون بالإشادة بالإرهاب.

وتنظر محكمة مختصة في قضايا الإرهاب في سلا قرب العاصمة الرباط في القضية.

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