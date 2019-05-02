شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تستقبل وزير الريادة والتمكين بغزة

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تستقبل وزير الريادة والتمكين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، ظهر اليوم، المهندس اسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين في مدينة غزة، برفقة المهندس محمد زكريا الأغا، نائب رئيس المجلس الفلسطيني للإسكان.

حيث كان في استقبالهم الدكتور سائد الغول، رئيس الهيئة الوطنية وطاقم جمعية بنيان للتنمية المجتمعية، الدكتور أيمن بكير، والدكتور إياد أبو حطب، والأستاذة إحسان أبوعبيدة، حيث تم الترحيب بالوزير، وتقديم التهاني لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.

كما استعرض الغول واقع العمل الأهلي في فلسطين، وتحديداً قطاع غزة، ورؤية الهيئة الوطنية في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، والبحث في سبل التعاون مابين الحكومة والمؤسسات الأهلية، بما يخدم واقعنا الفلسطيني.

وأعرب الغول والحضور عن سعادتهم باستحداث وزارة الريادة والتمكين، متمنين النجاح في هذا الجانب الحيوي، كما استمع الوزير إلى اقتراحات جدية في مجال التمكين.

من جانبه، شكر السعداوي الهيئة الوطنية، وفريق بنيان علي هذا اللقاء، وتطرق إلى رؤية الحكومة في إيجاد بيئة سليمة للتمكين وخلق فرص للعمل الريادي، مؤكداً حرص رئيس الوزراء على إطلاق مشاريع حيوية وريادية.

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