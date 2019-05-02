بشأن صفقة القرن.. الجيش الأردني: نحن بأعلى درجات الجاهزية ضد التهديدات والإملاءات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأردني، أن القوات المسلحة الأردنية "في أعلى درجات الجاهزية، والاحتراف، واليقظة، والتأهب للتعامل مع جميع الظروف المحيطة".جاء ذلك، على لسان رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، وذلك في معرض رفضه لتسريبات (صفقة القرن)، كما نقل موقع (روسيا اليوم).ووأضاف: "لطالما تحدث جلالة القائد الأعلى، الملك عبد الله الثاني، بهذه اللغة الواضحة التي ترفض جميع التهديدات والإملاءات، التي لا تتفق ولا تناسب رؤية ووجود وكيان وحضارة دولتنا".وأكد فريحات صباح اليوم الخميس، خلال لقائه في الكلية العسكرية الملكية قادة من مختلف المستويات والصنوف، أن "القوات المسلحة دائماً في أعلى درجات الجاهزية والاحتراف واليقظة والتأهب، للتعامل مع جميع الظروف المحيطة والتحديات ومجمل ما يجري داخلياً وخارجياً".