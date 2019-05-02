أمرٌ في السودان بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد

من جهتة أخرى، قال المجلس العسكري الانتقالي: إنه يعكف على دراسة الوثيقة التي تسلمها من قوى الحرية والتغيير.





وأضاف: أن الخطوة التي قامت بها قوى الحرية والتغيير ستدفع بالحوار إلى الأمام.







