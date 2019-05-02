أمرٌ في السودان بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد
رام الله - دنيا الوطن
أمر النائب العام المكلف بالسودان، اليوم الخميس، بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
أمر النائب العام المكلف بالسودان، اليوم الخميس، بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
من جهتة أخرى، قال المجلس العسكري الانتقالي: إنه يعكف على دراسة الوثيقة التي تسلمها من قوى الحرية والتغيير.
وأضاف: أن الخطوة التي قامت بها قوى الحرية والتغيير ستدفع بالحوار إلى الأمام.
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