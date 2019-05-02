العوض: جلسة المركزي بعد العيد وسيناقش ثلاثة ملفات رئيسية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إنه من المرجح، أن يكون اجتماع المجلس المركزي بعد عيد الفطر السعيد.





وأضاف العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "ستكون هذه الجلسة مهمة من حيث الاستماع لتقارير اللجان التي شكلت بالمجالس السابقة، وستناقش ثلاثة محاور رئيسية".





وأوضح العوض، أن المحاور الثلاثة هي: العلاقة مع الولايات المتحدة، واستمرار القطيعة معها، والثاني العلاقة مع دولة ًالاحتلال والانفكاك من استحقاقات أوسلو، وصولاً لسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والمسار الثالث هو ملف المصالحة.







وأشار العوض، إلى أن المجلس المركزي، سيحدد الوجهة القادمة والاستكمرار والمضي قدماً برفض (صفقة القرن)، متابعاً: "سنواصل التقليص التدريجي في العلاقة مع دولة الاحتلال بالمجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، وفي المصالحة، سيكون هناك مسار جديد عبر التوجه لصناديق الاقتراع".







