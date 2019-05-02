نصر الله: عندما سمعت كلام ترامب عن الملك سلمان "حرقني قلبي عليه"

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله: إن تنظيم الدولة "الإرهابي صناعة واشنطن باعتراف مسؤوليها ليكون أداة ضد كل من وقف بوجه أميركا والمخطط الإسرائيلي".من جهة أخرى، تحدّث نصرالله عن العاهل السعودي، سلان بن عبد العزيز: "أنا لا أحب الملك سلمان لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه حرقني قلبي عليه"، وفق تعبيره.وأكد بكلمته في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين اليوم الخميس، أن مزارع شبعا أرض لبنانية وأن المقاومة ملتزمة بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيراً إلى أن المقاومة تملك القدرة للدخول إلى الجليل في شمال فلسطين المحتلة، وأن الفرق الإسرائيلية التي تفكر بالدخول إلى لبنان ستدمر وتحطم.وقال: إن "زمن إنهاء الحرب بسرعة انتهى أمره، وإن زمن الفرق الموسيقية الإسرائيلية التي تحتل لبنان انتهى"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).وأضاف: "قلت سابقاً إن ترسيم الحدود اللبنانية تحسمها الدولة والمقاومة ملتزمة بتحرير الأراضي المحتلة"، مشدداً "نحن مقتنعون أن القرى الـسبع أراضٍ لبنانية لكن هذا الموضوع متروك للدولة".كما أكد أن لدى المقاومة الكثير من نقاط القوة الكبيرة والحاسمة، وأن التهويل هدفه الضغط على المقاومة للتخلي عن صواريخها وقوتها.ورأي نصر الله أن الهدف من الضغط على لبنان هو تقديم تنازلات ولا سيما في الحدود المائية ومزارع شبعا، مضيفاً أن هناك جو تنشره دول الخليجية وإسرائيل وأميركا بأن هناك حرباً على لبنان وهذا هدفه الضغط على لبنان.