الوزير زيارة: لم نُمنع من الوصول للوزارات بغزة ونأمل أن تُمكّن الحكومة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة: إن وزراء الحكومة الحالية، يأملون في أن يمكنوا من العمل في قطاع غزة، لافتاً إلى أن النواحي العملية لم تُجرب بعد.





وأضاف زيارة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نأمل أن تكون نظرة الحكومة بغزة إلينا نظرة إيجابية، وأن يمكنونا من العمل، ولم نمنع من الوصول للوزارات، ونأمل أن يكون الحل مرضياً للجميع بالسرعة الممكنة".



وتابع زيارة: "ملف الإعمار، يشمل جميع مناحي الحياة، وهناك مشاريع جديدة، سنقوم بتنفيذها بقطاع غزة في الطرق والصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة، وجميع المناحي".وأكمل: "نحن نعمل في فلسطين في كل مكان، سواء غزة أو الضفة الغربية، وأينما نستطيع أن نعمل سنعمل، وسنواصل العمل تحت القيادة الحكيمة".