سرايا القدس تبث فيديو لها بعنوان "رهن الإشارة"





وكان زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن أي مساس بالمقاومة، مهما كانت مواقعهم التنظيمية، واستهدافهم عبر اغتيالات منظمة ومبيتة، سنرد عليها بكل قوة، وسنستهدف مدناً كبرى مقابل ذلك، بغض النظر عن أي تفاهمات، أُبرمت أو ستُبرم، ولن يكون أمامنا أي خطوط حمراء.



وقال النخالة: "إن الاحتلال الإسرائيلي، يتباطأ في تنفيذ التفاهمات، ومن المحتمل جداً أنه يحاول التنصل منها، مشدداً على أن المقاومة مرتبطة بوجود الاحتلال، وطالما هو موجود فإن المقاومة باقية، وستظل مستمرة"، وفق موقع (دار الحياة).



رام الله - دنيا الوطننشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، بعنوان "رهن الإشارة".