عاجل

  • النائب العام المكلف بالسودان يأمر بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بقضايا فساد

عربي

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان السبت

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان السبت
رام الله - دنيا الوطن
دعت المحكمة العليا السعودية، الخميس، المواطنين والمقيمين المسلمين، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء السبت المقبل، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ترغب المحكمة العليا إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت، فإن لم يُرَ فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد.

وقالت: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

أخبار ذات صلة

نصر الله: عندما سمعت كلام ترامب عن الملك سلمان &#34;حرقني قلبي عليه&#34;

نصر الله: عندما سمعت كلام ترامب عن الملك سلمان "حرقني قلبي عليه"

تعرف على موقف البحرين من صفقة ترامب التي ستُعلن في يونيو

تعرف على موقف البحرين من صفقة ترامب التي ستُعلن في يونيو

بطلب رسمي.. السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية في البحر الأحمر

بطلب رسمي.. السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية في البحر الأحمر

الكويتون ينجحون بجمع أغلى دية في العالم

الكويتون ينجحون بجمع أغلى دية في العالم

شاهد: مسؤول أردني يُثير جدلاً بمساعدته سُياحاً إسرائيليين

شاهد: مسؤول أردني يُثير جدلاً بمساعدته سُياحاً إسرائيليين

لماذا ظهر قيادي بتنظيم الدولة بجوار البغدادي بالزي السعودي؟

لماذا ظهر قيادي بتنظيم الدولة بجوار البغدادي بالزي السعودي؟

الملك عبد الله يُقيل مدير المخابرات ويتحدث عن مؤامرة ضد الأردن

الملك عبد الله يُقيل مدير المخابرات ويتحدث عن مؤامرة ضد الأردن

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

مدرسة الوحدة الخاصة للغات تحتفل بطلبتها ضمن مشاريع الإبداع والتميز

مدرسة الوحدة الخاصة للغات تحتفل بطلبتها ضمن مشاريع الإبداع والتميز

السنوار يغادر غزة متوجها للعاصمة المصرية.. وهذا ما سيناقشه

السنوار يغادر غزة متوجها للعاصمة المصرية.. وهذا ما سيناقشه

بعد هدم منزله.. ابراهيم عامر يمكث ببناته في الشارع

بعد هدم منزله.. ابراهيم عامر يمكث ببناته في الشارع

عريقات:تقرير العنصرية الإسرائيلي انحطاط وعار على الإنسانية والاحتلال أعلى مراحل الفساد

عريقات:تقرير العنصرية الإسرائيلي انحطاط وعار على الإنسانية والاحتلال أعلى مراحل الفساد

أبو ردينة: لن نَحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام أساسه

أبو ردينة: لن نَحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام أساسه

شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة

شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة

إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها

إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها

عائلة تسكن مع &#34;القوارض والعِرس&#34; تُناشد وزارة الإسكان إنقاذهم

عائلة تسكن مع "القوارض والعِرس" تُناشد وزارة الإسكان إنقاذهم

منوعات

عادل كرم يصدم الجمهور بعد تسريب صورة &#34;فاضحة&#34;.. ورد فعله غامض

عادل كرم يصدم الجمهور بعد تسريب صورة "فاضحة".. ورد فعله غامض

عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما

عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما

محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

من الذي وصف لجين عمران بـ&#34;أم السيليكون&#34; في محادثة خاصة؟

من الذي وصف لجين عمران بـ"أم السيليكون" في محادثة خاصة؟

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

عباس النوري يغلق &#34;باب الحارة&#34; للأبد

عباس النوري يغلق "باب الحارة" للأبد

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب &#34;الذات الإلهية&#34;

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب "الذات الإلهية"

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس &#34;شرطة المشاهير&#34; بطريقة غامضة

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس "شرطة المشاهير" بطريقة غامضة

عربي

تعرف على موقف البحرين من صفقة ترامب التي ستُعلن في يونيو

تعرف على موقف البحرين من صفقة ترامب التي ستُعلن في يونيو

بطلب رسمي.. السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية في البحر الأحمر

بطلب رسمي.. السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية في البحر الأحمر

الكويتون ينجحون بجمع أغلى دية في العالم

الكويتون ينجحون بجمع أغلى دية في العالم

شاهد: مسؤول أردني يُثير جدلاً بمساعدته سُياحاً إسرائيليين

شاهد: مسؤول أردني يُثير جدلاً بمساعدته سُياحاً إسرائيليين