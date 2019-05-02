شؤون فلسطينية

تطورات الحالة الجوية حتى يوم السبت

تطورات الحالة الجوية حتى يوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أن غداً الجمعة، سيشهد انخفاضا ملحوظا على درجات الحرارة والرطوبة.

وقال الموقع: "من المتوقع أن تشهد فترة ما بعد الظهر، هطولا للأمطار المحلية في منطقة الشمال، وقد تكون هناك عواصف رعدية".

وأشار الموقع الاسرائيلي إلى أن يوم السبت، سيشهد زيادة طفيفة في درجات الحرارة.

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