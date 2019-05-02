تطورات الحالة الجوية حتى يوم السبت

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أن غداً الجمعة، سيشهد انخفاضا ملحوظا على درجات الحرارة والرطوبة.وقال الموقع: "من المتوقع أن تشهد فترة ما بعد الظهر، هطولا للأمطار المحلية في منطقة الشمال، وقد تكون هناك عواصف رعدية".وأشار الموقع الاسرائيلي إلى أن يوم السبت، سيشهد زيادة طفيفة في درجات الحرارة.