مالية غزة: صرف سلفة مالية بقيم 1400 للمقطوعة رواتبهم يوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف سلفة مالية بقيمة 1400 شيكل للموظفين المقطوعة رواتبهم ممن هم على رأس عملهم.وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "الصرف سيكون للذين استكملوا بياناتهم لديها، وذلك يوم الأحد 5/5/2019 في جميع فروع بنك البريد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).ودعت ممن يود الاستفسار مراجعة الشؤون الإدارية كل في وزارته.