مالية غزة: صرف سلفة مالية بقيم 1400 للمقطوعة رواتبهم يوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف سلفة مالية بقيمة 1400 شيكل للموظفين المقطوعة رواتبهم ممن هم على رأس عملهم.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "الصرف سيكون للذين استكملوا بياناتهم لديها، وذلك يوم الأحد 5/5/2019 في جميع فروع بنك البريد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
ودعت ممن يود الاستفسار مراجعة الشؤون الإدارية كل في وزارته.
أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف سلفة مالية بقيمة 1400 شيكل للموظفين المقطوعة رواتبهم ممن هم على رأس عملهم.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "الصرف سيكون للذين استكملوا بياناتهم لديها، وذلك يوم الأحد 5/5/2019 في جميع فروع بنك البريد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
ودعت ممن يود الاستفسار مراجعة الشؤون الإدارية كل في وزارته.
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