ابو جراد: الموظفون بغزة حصلوا على راتب بنسب ما بين 25% و50%

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد عارف أبو جراد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، أنه تم صرف رواتب للموظفين بنسبة 25% فقط، أي نصف النصف.وقال أبو جراد لـ"دنيا الوطن": "هناك بعض الموظفين في قطاع غزة، رواتبهم بقيت على ما هي عليه في كما في الشهر الماضي، كما ان هناك موظفين تم صرف لهم راتب بنسبة 45% من نسبة 50%، وهم من وزارة الطاقة، ووزارة المالية وجزء من الشؤون الاجتماعية، وسلطة الطيران".وأضاف: "اليوم بكل مرارة، السيد محمد اشتية رئيس الوزراء قال ان رواتب غزة 60% مثل الضفة، ولكن للأسف اليوم كان التمييز كان واضحا، فقد كانت النسب 25% و 40% و45% و50%".وفيما يتعلق بالتقاعد المالي تم صرف راتب 25%، منوها في الوقت ذاته إلى أن المشكلة ليست في الراتب، وانما يجب عدم التمييز بين الضفة وقطاع غزة.وقال: "هناك تمييز واضح بين الضفة وغزة، كما ان هناك مشكلة زادت الطين بلة، وهي قضية البنوك، والتي تتمثل في الذين يحصلون على الدائن والمدين وبطاقات (ايزي لايف)، و(الماستر كارد)، وبالتالي الموظف يعود لمنزله خاوي اليدين".وأضاف: "ناشدنا عزام الشوا رئيس سلطة النقد، بأن يتم تأجيل الاقساط الى ما بعد شهر رمضان، ولكن للأسف هناك سياسة وخطة لتركيع اهلنا في قطاع غزة".