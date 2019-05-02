السلطة تعيد أموال الضرائب للمرة الثانية بقيمة 500 مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنأفاد شمعون أران الصحفي في هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أعادت لإسرائيل، أمس الأربعاء، أموال الضرائب التي تجبيها لها، والتي نقلت إليها بقيمة 500 مليون شيكل.وقال أران: "قبل بضعة أسابيع أعادت السلطة لإسرائيل مبلغ 660 مليون شيكل، كما أن اسرائيل والاسرة الدولية تدعو السلطة الفلسطينية؛ للعودة إلى المفاوضات والنزول من الشجرة".وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية، قد أعادت أموال الضرائب إلى إسرائيل؛ وذلك بعد أن خصمت الاخيرة منها مخصصات أسر الشهداء والجرحى والاسرى.