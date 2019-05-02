مدرسة الوحدة الخاصة للغات تحتفل بطلبتها ضمن مشاريع الإبداع والتميز

خاص دنيا الوطننظمت مدرسة الوحدة الخاصة للغات، احتفالا بطلبتها المتميزين، ضمن مشاريع الابداع والتميز لعام 2019.وأكدت أمل أبو شعبان مؤسسة ومديرة مدرسة الوحدة الخاصة للغات، أن هذه الفعالية مهمة جدا للطلاب والطالبات ولأولياء الامور الذي يريدون أن يروا انجازات ابنائهم، وكيف يتفعالون مع المادة العلمية باللغة الانجليزية، وهذا يعتبر تطور اكاديمي وعلمي ورقي.المواطنة وسام الخباز ولها ثلاثة أبناء في مدرسة الوحدة، أكدت أن الاطفال لديهم طلاقة في الحديث، والاسلوب والثقة، وهذه مدرسة ربت أطفال.