السنوار يغادر غزة متوجها للعاصمة المصرية.. وهذا ما سيناقشه

رام الله - دنيا الوطنغادر يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم الخميس، قطاع غزة، متوجها الى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تلبية لدعوة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.وأشارت حركة حماس في تصريح لها، إلى أن الهدف من زيارة السنوار، لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.