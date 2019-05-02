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تعرف على موقف البحرين من صفقة ترامب التي ستُعلن في يونيو

تعرف على موقف البحرين من صفقة ترامب التي ستُعلن في يونيو
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن الخطة المئوية للإدارة الأمريكية التي سيعلن عنها دونالد ترامب عقب شهر رمضان في حزيران/يونيو والتي تعرف بـ "صفقة القرن".

وقال الوزير البحريني في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط)، كما نقلت القناة السابعة اليوم الخميس: "البحرين ملتزمة بمبادرة السلام العربية، ولن يكون هناك سلام على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف حول (صفقة القرن): "إذا كان هناك اتجاه جديد، يجب أن نعرف ما هو وما إذا كان يخدم السلام".

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