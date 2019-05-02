تعرف على موقف البحرين من صفقة ترامب التي ستُعلن في يونيو
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن الخطة المئوية للإدارة الأمريكية التي سيعلن عنها دونالد ترامب عقب شهر رمضان في حزيران/يونيو والتي تعرف بـ "صفقة القرن".
وقال الوزير البحريني في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط)، كما نقلت القناة السابعة اليوم الخميس: "البحرين ملتزمة بمبادرة السلام العربية، ولن يكون هناك سلام على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأضاف حول (صفقة القرن): "إذا كان هناك اتجاه جديد، يجب أن نعرف ما هو وما إذا كان يخدم السلام".
علق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن الخطة المئوية للإدارة الأمريكية التي سيعلن عنها دونالد ترامب عقب شهر رمضان في حزيران/يونيو والتي تعرف بـ "صفقة القرن".
وقال الوزير البحريني في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط)، كما نقلت القناة السابعة اليوم الخميس: "البحرين ملتزمة بمبادرة السلام العربية، ولن يكون هناك سلام على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأضاف حول (صفقة القرن): "إذا كان هناك اتجاه جديد، يجب أن نعرف ما هو وما إذا كان يخدم السلام".
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