تعرف على موقف البحرين من صفقة ترامب التي ستُعلن في يونيو

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن الخطة المئوية للإدارة الأمريكية التي سيعلن عنها دونالد ترامب عقب شهر رمضان في حزيران/يونيو والتي تعرف بـ "صفقة القرن".وقال الوزير البحريني في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط)، كما نقلت القناة السابعة اليوم الخميس: "البحرين ملتزمة بمبادرة السلام العربية، ولن يكون هناك سلام على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وأضاف حول (صفقة القرن): "إذا كان هناك اتجاه جديد، يجب أن نعرف ما هو وما إذا كان يخدم السلام".