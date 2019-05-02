شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة

ويأمل طه بسرعة تعافيه من الامراض التي اصابت جسده والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف على رأس عائلته في كل متطلباتهم.



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رام الله - دنيا الوطناليتيم قد يضيع وسط زحام الحياة، وضغوط المشكلات التي لا تكف عن العصف بمن حوله، لدرجة قد لا تجعل أي أحد يلتفت إليه، ولكن دائما لديه اليقين بأن الله لن ينساه من فضله ولقد اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نشأ وتربى يتيما بأن نهتم به، ووعدنا بالجنة .هذه القصة الإنسانية التي وصلت "دنيا الوطن"، لمواطن توفي والده وترك ورائه أطفالا أيتاما صغارا كانوا بأمس الحاجة لمن يرعاهم فما كان من أخاهم الكبير الا أن شمر عن يديه من أجل تربيتهم وتوفير أبسط سبل الحياة لهم.هذا المواطن المسكين لم تسعفه أمور الحياة ومصائبها ونكباتها للاستمرار في هذه المهمة الشاقة حيث أصيب أثناء عمله في سمكرة السيارات بشظية في عينه على إثرها فقد البصر بسبب خطأ طبي.وفي هذا الصدد توجه الشاب المريض احمد حسن حسين طه من سكان مخيم المغازي بهذه المناشدة الى السيد الرئيس ود. أحمد أبو هولي صاحب القلب الحنون الذي لم يثوان ولو للحظة واحدة في خدمة أبناء شعبه ووزيرة الصحة د. مي كليلة تلك المرأة التي لها باع طويل في العمل الانساني وكذلك الاخ الدكتور زكريا اللوحرئيس دائرة العلاج بالخارج العمل على مساعدته في علاجه بالخارج خاصة وأن لديه تحويلة نموذج رقم واحد وكذلك تقديم المساعدة لأسرته وإخوانه الأيتام الذين بأمس الحاجة لمن يمسح رؤوسهم ويعطف عليهم.وبصوت خافت ووجه شاحب اللون قال طه "٢٩ " عاما أنه نظرا للأصابة التي تعرضت لها أثناء عملي والتي كانت عبارة عن شظية في عيني لا أستطيع العمل ويزداد وضعي الصحي صعوبة لأنني لا أتمكن من شراء الدواء.وواصل طه قائلا : "توجهت للعلاج عند احد الأطباء والتي وصف لي قطرة و استخدمتها وبعدها اصبت بالعمى وعلى اثرها اصبحت غير قادر على رؤية أطفالي الصغار.ومما زاد من وضعه الصحي أن المواطن طه يعاني من مرض سكري متزامن وهذا سبب له قطع اصبعه قبل سنتين وكذلك التهابات و نزيف مستمر.ويذرف طه دموع الحسرة والألم أنه استنفذ كل ما يملك من المال للعلاج في غزة متمنيا على أن تستجيب وزيرة الصحة تحويله للعلاج بالخارج.وقال "لقد استنفدت وطرقت جميع الأبواب إلا أنها باءت بالفشل ولم اعد قادرا على توفير مستلزمات العلاج ".وقال "طه: أنه كان يعمل بأجر بسيط لا يتعدى 30 شيكل باليوم ولكن منذ 5 اشهر توقفت عن العمل عندما حل به هذا المرض ولم أعد قادرا على إعالة أسرتي وإخوتي اليتامى ".وناشد طه مرة اخرى الرئيس "ابو مازن" والمسؤولين واهل الخير واصحاب القلوب الحية بمساعدته بتكاليف علاجه او في ثمن إجراء العلمية .