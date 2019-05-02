شؤون فلسطينية

شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة

شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
 اليتيم قد يضيع وسط زحام الحياة، وضغوط المشكلات التي لا تكف عن العصف بمن حوله، لدرجة قد لا تجعل أي أحد يلتفت إليه، ولكن دائما لديه اليقين بأن الله لن ينساه من فضله ولقد اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نشأ وتربى يتيما بأن نهتم به، ووعدنا بالجنة .

هذه القصة الإنسانية التي وصلت "دنيا الوطن"، لمواطن توفي والده وترك ورائه أطفالا أيتاما صغارا كانوا بأمس الحاجة لمن يرعاهم فما كان من أخاهم الكبير الا أن شمر عن يديه من أجل تربيتهم وتوفير أبسط سبل الحياة لهم.

هذا المواطن المسكين لم تسعفه أمور الحياة ومصائبها ونكباتها للاستمرار في هذه المهمة الشاقة حيث أصيب أثناء عمله في سمكرة السيارات بشظية في عينه على إثرها فقد البصر بسبب خطأ طبي.

وفي هذا الصدد توجه الشاب المريض احمد حسن حسين طه من سكان مخيم المغازي بهذه المناشدة الى السيد الرئيس ود. أحمد أبو هولي صاحب القلب الحنون الذي لم يثوان ولو للحظة واحدة في خدمة أبناء شعبه ووزيرة الصحة د. مي كليلة تلك المرأة التي لها باع طويل في العمل الانساني وكذلك الاخ الدكتور زكريا اللوح
رئيس دائرة العلاج بالخارج العمل على مساعدته في علاجه بالخارج خاصة وأن لديه تحويلة نموذج رقم واحد وكذلك تقديم المساعدة لأسرته وإخوانه الأيتام الذين بأمس الحاجة لمن يمسح رؤوسهم ويعطف عليهم.

وبصوت خافت ووجه شاحب اللون قال طه "٢٩ " عاما أنه نظرا للأصابة التي تعرضت لها أثناء عملي والتي كانت عبارة عن شظية في عيني لا أستطيع العمل ويزداد وضعي الصحي صعوبة لأنني لا أتمكن من شراء الدواء.

وواصل طه قائلا : "توجهت للعلاج عند احد الأطباء والتي وصف لي قطرة و استخدمتها وبعدها اصبت بالعمى وعلى اثرها اصبحت غير قادر على رؤية أطفالي الصغار.

ومما زاد من وضعه الصحي أن المواطن طه يعاني من مرض سكري متزامن وهذا سبب له قطع اصبعه قبل سنتين وكذلك التهابات و نزيف مستمر.

ويذرف طه دموع الحسرة والألم أنه استنفذ كل ما يملك من المال للعلاج في غزة متمنيا على أن تستجيب وزيرة الصحة تحويله للعلاج بالخارج.

وقال "لقد استنفدت وطرقت جميع الأبواب إلا أنها باءت بالفشل ولم اعد قادرا على توفير مستلزمات العلاج ".

وقال "طه: أنه كان يعمل بأجر بسيط لا يتعدى 30 شيكل باليوم ولكن منذ 5 اشهر توقفت عن العمل عندما حل به هذا المرض ولم أعد قادرا على إعالة أسرتي وإخوتي اليتامى ".

وناشد طه مرة اخرى الرئيس "ابو مازن" والمسؤولين واهل الخير واصحاب القلوب الحية بمساعدته بتكاليف علاجه او في ثمن إجراء العلمية .

ويأمل طه بسرعة تعافيه من الامراض التي اصابت جسده والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف على رأس عائلته في كل متطلباتهم.

للتواصل : 0597732539

أخبار ذات صلة

بعد هدم منزله.. ابراهيم عامر يمكث ببناته في الشارع

بعد هدم منزله.. ابراهيم عامر يمكث ببناته في الشارع

عريقات:تقرير العنصرية الإسرائيلي انحطاط وعار على الإنسانية والاحتلال أعلى مراحل الفساد

عريقات:تقرير العنصرية الإسرائيلي انحطاط وعار على الإنسانية والاحتلال أعلى مراحل الفساد

أبو ردينة: لن نَحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام أساسه

أبو ردينة: لن نَحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام أساسه

إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها

إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها

عائلة تسكن مع &#34;القوارض والعِرس&#34; تُناشد وزارة الإسكان إنقاذهم

عائلة تسكن مع "القوارض والعِرس" تُناشد وزارة الإسكان إنقاذهم

غرامات بآلاف الشواكل بحق الأسرى القاصرين في (عوفر) خلال نيسان الماضي

غرامات بآلاف الشواكل بحق الأسرى القاصرين في (عوفر) خلال نيسان الماضي

النائب العام يشارك في انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي

النائب العام يشارك في انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي

مدى: الاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد لإسكات الصحافة في فلسطين

مدى: الاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد لإسكات الصحافة في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة

شاب فقد بصره يستصرخ الرئيس ووزيرة الصحة

إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها

إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها

عائلة تسكن مع &#34;القوارض والعِرس&#34; تُناشد وزارة الإسكان إنقاذهم

عائلة تسكن مع "القوارض والعِرس" تُناشد وزارة الإسكان إنقاذهم

غرامات بآلاف الشواكل بحق الأسرى القاصرين في (عوفر) خلال نيسان الماضي

غرامات بآلاف الشواكل بحق الأسرى القاصرين في (عوفر) خلال نيسان الماضي

النائب العام يشارك في انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي

النائب العام يشارك في انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي

مدى: الاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد لإسكات الصحافة في فلسطين

مدى: الاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد لإسكات الصحافة في فلسطين

حالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدرسة الخليل الأساسية

حالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدرسة الخليل الأساسية

محمد أبو الفول يبكي بعد قطع راتبه ويعرض كليته للبيع

محمد أبو الفول يبكي بعد قطع راتبه ويعرض كليته للبيع

منوعات

عادل كرم يصدم الجمهور بعد تسريب صورة &#34;فاضحة&#34;.. ورد فعله غامض

عادل كرم يصدم الجمهور بعد تسريب صورة "فاضحة".. ورد فعله غامض

عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما

عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما

محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

من الذي وصف لجين عمران بـ&#34;أم السيليكون&#34; في محادثة خاصة؟

من الذي وصف لجين عمران بـ"أم السيليكون" في محادثة خاصة؟

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

عباس النوري يغلق &#34;باب الحارة&#34; للأبد

عباس النوري يغلق "باب الحارة" للأبد

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب &#34;الذات الإلهية&#34;

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب "الذات الإلهية"

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس &#34;شرطة المشاهير&#34; بطريقة غامضة

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس "شرطة المشاهير" بطريقة غامضة

عربي

بطلب رسمي.. السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية في البحر الأحمر

بطلب رسمي.. السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية في البحر الأحمر

الكويتون ينجحون بجمع أغلى دية في العالم

الكويتون ينجحون بجمع أغلى دية في العالم

لماذا ظهر قيادي بتنظيم الدولة بجوار البغدادي بالزي السعودي؟

لماذا ظهر قيادي بتنظيم الدولة بجوار البغدادي بالزي السعودي؟

الملك عبد الله يُقيل مدير المخابرات ويتحدث عن مؤامرة ضد الأردن

الملك عبد الله يُقيل مدير المخابرات ويتحدث عن مؤامرة ضد الأردن