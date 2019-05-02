إيمان أم لـ 12 طفلاً.. تنتظر إشارة فقط من الرئيس لإنقاذ حياتها





يقول زوجها: "وزارة الصحة لا تغطي عمليات الزراعة، وبناء عليه لم تحصل على تحويلة طبية من الأصل، وأخبرني طبيبها المعالج أنه لا يمكن أن يكتب التحويلة إلا بموافقة الرئيس أو من ينوب عنه على تغطية تكاليف العملية".





إيمان أم لـ 12 شخص، أصغرهم يبلغ من العمر 6 أشهر، ولا زالت تتمنى أن تبقى معهم وتحيا بشكل طبيعي، رغم أن ذلك أصبح مستحيلاً، فهي تحتاج يومياً إلى اسطوانة أكسجين كاملة، وتعاني من نوبات متكررة من نقص الأكسجين في الدم، وحالتها تزداد سوءاً يومياً.





يُناشد زوجها الرئيس عباس بالنظر إلى حالة زوجته والعمل على تغطية تكاليف زراعة الرئة.





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رام الله - دنيا الوطنتُعاني السيدة إيمان حمزة حسين (42 عاماً) من تليف في الرئتين، وتحتاج إلى عملية زراعة رئة.