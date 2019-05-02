شؤون فلسطينية

عائلة تسكن مع "القوارض والعِرس" تُناشد وزارة الإسكان إنقاذهم

عائلة تسكن مع "القوارض والعِرس" تُناشد وزارة الإسكان إنقاذهم
طفل فدوى يبكي بعدما هاجمته "عرسة" وقامت بعضه
رام الله - دنيا الوطن
تسكن المواطنة فدوى محمد القايض (32 عاماً) في منزل لا يصلح للعيش الآدمي، وتسكن القوارض معهم في نفس المنزل، حيث تهجموا على أطفالها، واضطرت للمكوث في المستشفى أسبوعاً بأكمله للعلاج.

فدوى متزوجة ولديها 3 أطفال، وأصيب زوجها بجراح خطيرة بسبب حادث أدى إلى تهتك الأمعاء الدقيقة وتم استئصال 60 سم من الأمعاء، عدا تهتك الأنسجة والطحال، ولا يقدر حتى على الوقوف بمفرده.

كما يُعاني اثنين من أطفالها من الثلاسيميا، لكنهم يعيشون على "الدقة" بسبب خلو منزلها من أي معالم حياة، فلا غاز، ولا غسالة أو ثلاجة أو تلفاز.

تقول فدوى لدنيا الوطن: "منزلي حتى غير مؤمن بسبب تهالكه، فقد تم اقتحامه من قبل مجهول مستغلاً الظلام، وأصابني بـ 150 غرزة برأسي بعد محاولتي الصراخ".

ترك ابن فدوى الأكبر دراسته رغم أنه من المتفوقين بسبب وضع عائلته السيئ، ويُصاب أطفالها دائماً بالأمراض بسبب القوارض من "عرس وفئران"، عدا أن عائلتها ترفض زيارتها بسبب هذا الوضع الكارثي لمنزلها.

تناشد فدوى وزارة الإسكان وأهل الخير بأن يقوموا بترميم المنزل فقط وانتشالها مع أطفالها من هذه المأساة.

للتواصل / 0599095797




















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