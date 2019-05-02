شؤون فلسطينية

غرامات بآلاف الشواكل بحق الأسرى القاصرين في (عوفر) خلال نيسان الماضي

غرامات بآلاف الشواكل بحق الأسرى القاصرين في (عوفر) خلال نيسان الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أوضح تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الخميس، أن المحاكم الإسرائيلية، فرضت أحكاماً بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة تجاوزت 44 ألف شيكل، بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل (عوفر)، خلال شهر نيسان/ أبريل المنصرم.

وأشار تقرير الهيئة، بأنه خلال الشهر الماضي، تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن (عوفر)، 20 اعتقلوا من المنازل، و16 من الطرقات، و2 بعد استدعائهما، و1 لعدم حيازته تصريحاً.  

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، 15 أسيراً طفلاً، تعرضوا للضرب والتنكيل، أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وبينت الهيئة في تقريرها، أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر (26) شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 يوماً إلى 18 شهراً، في حين لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش (17 عاماً) من بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، قيد الاعتقال الإداري.  

ولفت تقرير الهيئة إلى أن محاكم الاحتلال الصهيوني، تتعمد معاقبة الأسرى وذويهم، وذلك بفرض غرامات مالية، تكون في كثير من الأحيان باهظة وواجبة الدفع خلال فترة قصيرة، مما يسبب عبئًا ماليًا صعبًا على العائلات الفلسطينية، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات، فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.   

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