شؤون فلسطينية

النائب العام يشارك في انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي

النائب العام يشارك في انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي
رام الله - دنيا الوطن
شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم في انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي والذي نظم في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون تحت شعار " القيادة الآمنة.

تضمن سلامتك وسلامة الآخرين" والتي تستمر من 2 أيار حتى 10 أيار 2019 بحضور رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون معالي الوزير احمد عساف، وعطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، ومعالي وزير النقل والمواصلات الأستاذ عاصم سالم، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار أياد تيم ، ونائب مدير الشرطة الفلسطيني سيادة العميد جهاد المسيمي، بمشاركة عدد من رؤساء وكلاء النيابة العامة وعدد من ضباط ادارة المرور وممثلي عن المؤسسات الرسمية والغير الرسمية، وأهالي ضحايا الحوادث المرورية.

وقد أكد النائب العام خلال كلمته على أهمية مشاركة النيابة العامة في مثل هذه الفعاليات بجانب الشرطة الفلسطينية والتي تستمر لمدة أسبوع، مثمنا دور المؤسسة الشرطية في الحفاظ على أمن وحياة المواطنين في كافة محافظات الوطن، مؤكدا أن هذه الفعاليات ذات أهمية كبرى وخاصة أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك والتي قد تعود على المواطنين في توعيتهم وتثقيفهم، لذلك نتمنى لهذه الفعاليات النجاح تحت شعار القيادة الآمنة.. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين.

وقد تقدم النائب العام خلال فعاليات أسبوع المرور العربي بأحر التهاني والتبريكات لفخامة السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن والأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجرى خلال الاحتفال تكريم مجموعة من الطلبة الذين فازوا في مسابقة أجمل شعار حول المرور، إضافة إلى تكريم مجموعة من الضباط المتقاعدين من دارة شرطة المرور الفلسطينية.

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