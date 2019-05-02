حالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدرسة الخليل الأساسية

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الخميس، عشرات الطلبة بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام والصوت، باتجاه طلاب مدرسة الخليل الأساسية للبنين، بعد خروجهم من المدرسة.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن مدارس المنطقة الجنوبية، تتعرض وبشكل متكرر للاعتداء من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، ما تسبب بتعطيل العملية التعليمية، وانتشار الرعب بين الطلبة.