شؤون فلسطينية

حالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدرسة الخليل الأساسية

حالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدرسة الخليل الأساسية
قوات الاحتلال في مدرسة الخليل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الخميس، عشرات الطلبة بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام والصوت، باتجاه طلاب مدرسة الخليل الأساسية للبنين، بعد خروجهم من المدرسة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن مدارس المنطقة الجنوبية، تتعرض وبشكل متكرر للاعتداء من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، ما تسبب بتعطيل العملية التعليمية، وانتشار الرعب بين الطلبة.

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