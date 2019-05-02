حماس: تَراجع الاحتلال عن مساحة الصيد استمرار لسياسة التلكؤ بتنفيذ التفاهمات



وأضافت في بيان على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شعبنا الفلسطيني مصمم على مقاومة الاحتلال، وكسر الحصار، واسترداد حقوقه المسلوبة".



وتابعت: "تراجع الاحتلال عن مساحة الصيد استمرار لسياسة المراوغة والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات، ومسيرات العودة مستمرة، وشعبنا لديه من الإرادة والقوة والأدوات، بما يجبر الاحتلال على إنهاء هذا الحصار".



وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، بزعم رده على إطلاق صاروخ من القطاع ليلة الاثنين.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس: إن قصف الاحتلال لمواقع المقاومة، استمرار لأشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني، ومفاقمة أزمات قطاع غزة، ولحرف الأنظار عن تلكؤ "العدو في تنفيذ التفاهمات".