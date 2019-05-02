محمد أبو الفول يبكي بعد قطع راتبه ويعرض كليته للبيع





يبكي أبو الفول أثناء حديثه لـ"دنيا الوطن": "أنا الآن مهدد بالطرد بعدما رُمي عفشي خارج المنزل الذي أستأجره لي ولأطفالي، ومُستعد لبيع كليتي لتأمين مسكن فقط لهم".





أبو الفول لديه 4 أطفال، وإحدى بناته مُصابة في حرب 2014، حيث تُعاني من كسر في الجمجمة، وإصابتها استنزفت والدها مادياً، وتراكمت عليه الديون.





وكان أبو الفول يتقاضي راتب جريح، حيث أنه أُصيب في اجتياح رفح عام 2003، لكنه تفاجأ بقطع راتبه في شهر كانون الثاني / يناير من العام الحالي.





يُذكر أن أبو الفول حاول حرق عائلته سابقاً بسبب ضنك المعيشة، وعدم قدرته على العمل بسبب إصابته ومرضه بالربو.





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رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن فادي محمد أبو الفول (34 عاماً) مناشدة إلى الرئيس عباس، لإعادة راتبه المقطوع والنظر في أمره.