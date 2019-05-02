الوزير سالم: سلامة المواطن الفلسطيني من أولى أولوياتنا





وفي مستهل كلمته خلال الحفل، قال سالم: يسعدنا أن نشارككم في وزارة النقل والمواصلات هذا اليوم، بالاحتفال بأسبوع المرور العربي، تحت شعار "القيادة الآمنة .... تضمن سلامتك"، مشيراً إلى أن هذا الشعار يأتي لتعزيز مفهوم السلامة العامة من خلال القيادة الآمنة، وذلك عبر دعوته لكافة مستخدمي الطريق بضرورة التقيد والالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وأوضح بأننا في الوزارة، نبذل جهوداً حثيثه في إطار العمل على إنشاء منظومة عمل متكاملة، تهدف إلى تنظيم قطاع النقل والمواصلات في فلسطين من خلال الحملات المتواصلة لدوريات السلامة المرورية وبالتعاون مع الإخوة في شرطة المرور للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، والعمل على تجفيف منابعها قدر الإمكان، مهيباً بالمواطنين بضرورة عدم اقتناء أية مركبات غير قانونية، والقيام دوماً بإجراء الفحوصات الدورية اللازمة لمركباتهم؛ لتكون صالحة للسير على الطرقات، والتأكيد على ضرورة التقيد أثناء القيادة بالقوانين والإرشادات المرورية، وتجنب السرعات الزائدة، والابتعاد عن التجاوزات الخاطئة.



كما شدد سالم في الكلمة على ضرورة تضافر الجهود المشتركة والتنسيق المتواصل ما بين كافة الأطراف من أجل ترسيخ ونشر قواعد الثقافة المرورية بين أوساط عامة المواطنين، تفادياً للأخطار الناجمة عن الحوادث المرورية من الوفيات والإصابات والخسائر المادية.



وفي ذات السياق، أكد سالم على أهمية إنفاذ القانون، وتفعيل دور القضاء للحد من كافة التجاوزات، التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق، وتمنى للجميع السلامة خلال شهر رمضان المبارك، وأن يكون خالياً من الحوادث المرورية.





وفي نهاية الاحتفال، شارك سالم في توزيع الجوائز الخاصة بالطلبة الفائزين بمسابقة تصميم شعار أسبوع المرور، وتكريم عدد من الضباط المتقاعدين.



رام الله - دنيا الوطنشارك وزير النقل والمواصلات، أ. عاصم سالم في إطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي، ويوم المرور العالمي، والذي نظمته الادارة العامة لشرطة المرور.