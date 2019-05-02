النخالة: سَنَرُدُّ على الاغتيالات باستهداف مدن كبرى بغض النظر عن أي تفاهمات

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن أي مساس بالمقاومة، مهما كانت مواقعهم التنظيمية، واستهدافهم عبر اغتيالات منظمة ومبيتة، سنرد عليها بكل قوة، وسنستهدف مدناً كبرى مقابل ذلك، بغض النظر عن أي تفاهمات، أُبرمت أو ستُبرم، ولن يكون أمامنا أي خطوط حمراء.وقال النخالة: إن الاحتلال الإسرائيلي، يتباطأ في تنفيذ التفاهمات، ومن المحتمل جداً أنه يحاول التنصل منها، مشدداً على أن المقاومة مرتبطة بوجود الاحتلال، وطالما هو موجود فإن المقاومة باقية، وستظل مستمرة، وفق موقع (دار الحياة).ورحب الأمين العام النخالة، بكل من يقف مع الفلسطينيين في مواجهة (المشروع الصهيوني)، وعلي رأسهم إيران.