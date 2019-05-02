وزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين تبحثان عدداً من القضايا المشتركة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، مع نقيب المهندسين د. م جلال الدبيك، عدداً من القضايا المشتركة، وسبل تعزيز التعاون، والتواصل المشترك بين الوزارة والنقابة.وتطرق اللقاء لعدد من الملفات المهمة من أبرزها ضبط جودة التصميم والإشراف من خلال العمل على تعديل نظام الأبنية الفلسطيني، وتطبيق إذن الإشغال للمباني، بالإضافة إلى العمل على تفعيل التدقيق الإلكتروني للمخططات، وربطه بالبلديات تحت مظلة وزارة الحكم المحلي، وغيرها من القضايا المتعلقة بالجوانب الهندسية.بدوره، أكد الصالح على عمق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، وأهمية العمل على متابعة كافة القضايا التي جرى طرحها خلال اللقاء مع كافة الشركاء المعنيين، وذلك من أجل ضمان سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات البناء الإنشاء، والحد من المخالفات والتعديات، وغيرها.من جهته، هنأ الدبيك باسمه وباسم النقابة، الوزير الصالح، على الثقة التي أولاها السيد الرئيس له، بتعينه وزيراً للحكم المحلي، مؤكداً على ضرورة استمرار العمل التشاركي والتكاملي في كافة المجالات وخاصة الهندسية منها.جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام المشاريع المهندس عمر شرقية، ونائب النقيب المهندس سمير الريماوي، والمهندس موسى قديمات أمين الصندوق، ومدير الشؤون الفنية المهندس فيصل ذياب.