قوات الاحتلال تعتدي على مواطنين أثناء هدم حظيرة أغنام في مسافر يطا





ومن بين المواطنين، المسن سليمان الهذالين (75 عاماً) بأعقاب البنادق، ما أدى إلى إصابته برضوض، خلال هدم الاحتلال لحظيرة أغنام، تعود ملكيتها للمواطن خيري الهذالين.

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، خلال هدم حظيرة أغنام في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومه الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية، راتب الجبور: إن قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب على عدد من سكان خربة أم الخير بمسافر يطا.