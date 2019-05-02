الاحتلال يغلق حاجز حوارة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، حاجز حوارة جنوب نابلس، إضافة إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى قلقيلية.وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة، وانتشرت على طول الطريق وسط البلدة حتى مفرق بيتا، اضافة الى اغلاق الطريق الواصلة الى قلقيلية، وفتحت حاجز عورتا كطريق بديل للمواطنين، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة محال تجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات فيها، بذريعة البحث عن شاب استهدف احدى مركبات المستوطنين بالحجارة وسط بلدة حوارة.