لقاء يَجمع الرئيسين عباس وبوتين الشهر المقبل.. وهذا ما سيبحثانه

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس محمود عباس، سيزور موسكو؛ لبحث مجموعة من القضايا المهمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الشهر المقبل.وقال نوفل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن الرئيس عباس، سيبحث مع نظيره الروسي كيفية إيجاد آلية دولية جديدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام في ظل تعنت الإدارة الأمريكية في هذا الشأن، والإعلان عن نيتها طرح (صفقة القرن) قريباً.وأضاف، أنه سيتم بحث الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، وتداعياتها في ظل استمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.وأكد أن هناك رؤية روسية شبه متكاملة لعملية السلام، مستبعداً في الوقت ذاته، أن يتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين.