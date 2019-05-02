وزارة الصحة الأردنية تُرحب بقرار وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية



ونقلت مراسلة (صوت فلسطين) في عمان، عن الناطق باسم وزارة الصحة الأردنية، حاتم الأزرعي، ترحيب وزير الصحة الأردني، بقرار رئيس الوزراء دكتور محمد اشتية، تحويل بعض الحالات الطبية إلى الأردن، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون إلى

أبعد مدى مع الاحتياجات العلاجية والطبية الفلسطينية، نظراً لامتلاك الأردن لعدد من المراكز الصحية والعلاجية المتطورة، التي تستطيع تقديم الخدمة العلاجية والطبية بكفاءة عالية، تفوق نظيراتها في العديد من دول العالم.



وتابع: نحن ننتظر، أن يتحول الأمر بشكل رسمي، مثمناً تصريحات رئيس الوزراء اشتية، ووزيرة الصحة مي كيلة والمتعلقة بالتحويلات الطبية.





وكانت وزيرة الصحة كيلة، أعلنت أن العمل متواصل لإيجاد بدائل عن المستشفيات الإسرائيلية؛ لتحويل المرضى الفلسطينيين عند الحاجة، مشيرة إلى أن البدائل ستكون في الأردن ومصر.

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الصحة الأردنية، بقرار الحكومة الفلسطينية، القاضي بوقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، والتوجه إلى العمق العربي، وتحديداً الأردن.