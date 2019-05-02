صيام: نحتاج لترجمة حقيقة لقرارات القمتين العربية والإسلامية بشأن القدس





وأكد صيام على أنه يجب أن تكون هناك ترجمة حقيقة لقرارات القمتين العربية والإسلامية، والتي نصت على دعم صمود المقدسيين في وجه هذه الإجراءات والمساعي الإسرائيلية.



وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات، تأتي في سياق قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بضم أجزاء من مناطق (ج) لإسرائيل.







رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: إن اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمناطق المحيطة بالقدس، وإجراءاتها بحق المواطنين هناك، يهدف إلى تعزيز وجودها، وسيطرتها على هذه المناطق.