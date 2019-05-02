شؤون فلسطينية

أبو هولي: نضم صوتنا لـ (أونروا) للعمل مع الأطراف لحشد الدعم المالي

أبو هولي: نضم صوتنا لـ (أونروا) للعمل مع الأطراف لحشد الدعم المالي
رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، وكالة الغوث الدولية (أونروا) باتخاذ خطوات إضافية، وصولاً إلى إلغاء كافة الإجراءات التدبيرية، التي اتخذتها في حزيران/ يونيو من العام الماضي؛ للخروج من أزمتها المالية.

وأشاد أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، بما حملته رسالة المفوض العام لـ (أونروا) المؤرخة بتاريخ 1 أيار/ مايو 2019 إلى لاجئي فلسطين وموظفي (أونروا)  من رسائل ايجابية داعمة لحقوقهم لافتاً إلى أن المفوض العام، أعطى رسائل داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بإرادة قوية وانضباط مالي في ظل غياب الحل السياسي واستمرار معاناتهم على مدار سبعين عاماً مضت، بالإضافة إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي بالوعود الممنوحة لهم.

وتابع قائلاً: "إن سلسلة التدابير الايجابية التي اتخذتها أونروا بإعادة تعيين ما يقارب 500 موظف من الدوام الجزئي إلى الدوام الكلي وتعيين 400 عامل نظافة بشكل مؤقت تحمل مؤشرات إيجابية ورسالة تطمينات لمجتمع اللاجئين في المخيمات وللدول العربية المضيفة، خاصة في ظل الحملة المحمومة التي تقودها الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لأنهاء عمل (أونروا) وإلغاء التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وأشار أبو هولي إلى أن رسالة المفوض العام،  تحمل أهمية كبيرة لتزامنها مع استعدادات الشعب الفلسطيني عموماً واللاجئين الفلسطينيون خصوصاً لإحياء ذكرى مرور 71 عاماً على النكبة الفلسيطينية عندما هجروا وطردوا من ديارهم في العام 1948؛  ليقيموا في مخيمات اللجوء، مشتتين في جميع أنحاء العالم في تسليط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد على أهمية أن تكثف (أونروا) جهدها لتحسين خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين كماً ونوعاً  بما يتناسب مع ازدياد أعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم، مطالباً ا(أونروا) على ضوء إجراءاتها الإيجابية التي أعلنت عنها، أن تعيد النظر في خطوتها في إغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية التدريب المهني داخل المقر الرئيسي لـ (أونروا)  بمدينة غزة، ودمجها بأقسام في كلية تدريب خانيونس التابعة للوكالة جنوب القطاع، لما لهذه الخطوة من مردود سلبي على الطلبة.

وضمّ أبو هولي صوته إلى صوت المفوض العام لـ (أونروا) للعمل معاً ومع الدول العربية المضيفة والمانحين ومع كل الشركاء من أجل توحيد الجهد لحشد الدعم المالي لتغطية العجز المالي في موازنتها وضمان استمرارية عملها، بالإضافة إلى الحشد السياسي لتجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 الذي ينتهي في أيلول/  سبتمبر المقبل، وتسعى الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال إلى إلغائه أو تغييره.

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