مشعشع: مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سامي مشعشع، عن مؤتمر دولي مهم للمانحين يعقد في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لبحث الأزمة المالية للوكالة.وقال مشعشع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، إن الوكالة بحاجة إلى مليار ومئتي مليون دولار لتوفير كامل خدماتها، الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة.وأكد أن الأسابيع والأشهر المقبلة، ستكون صعبة للغاية على صعيد الملف السياسي لقضية اللاجئين، ومستقبل الوكالة، والتي سيصار إلى تجديدها في شهر أيلول/ سبتمبر لثلاثة أعوام مقبلة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول المتبرعة لاسيما الولايات المتحدة الأميركية، تشكك بشرعية الوكالة، واستمرارها.وأضاف أن الوكالة بصدد توظيف 23 مليون دولار لإعادة صيانة 268 مدرسة وعيادة ومنشأة تابعة لها، وأعادت توظيف 500 موظف من دوام جزئي إلى كامل، و400 عامل نظافة خلال شهر رمضان المبارك.