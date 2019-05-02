الشرطة: قضايا الأسرة ترتفع بنسبة 10% والأحداث تنخفض 1,3% في 2018





وسجلت محافظة رام الله والبيرة عام 2018 أعلى نسبة في عدد القضايا المسجلة لدى الشرطة، وبلغت 669 قضية، وبعدها كانت الخليل، وسجلت 665 قضية، وفيما كانت طوباس الأقل تسجيلاً لهذه القضايا، وبلغت 92 قضية.



وبما يخص قضايا الأحداث قال العقيد ارزيقات: إن هذه القضايا تخص الأطفال الذين هم على خلاف مع القانون، وسجلت انخفاضاً بما نسبتة 1,3% عن عام 2017، وتلقت دائرة الأحداث بالشرطة 3246 قضية اشترك الأحداث فيها سواء أكانت سرقة أو اعتداء على آخرين أو تعرضهم للعنف وتعرضهم للتهديد ومحاولات الانتحار وغيرها من القضايا.



وناشد ارزيقات، كافة أولياء الأمور لضرورة الاهتمام بالأبناء من خلال تلمس همومهم، والعمل على حلها، وضرورة توفير الحوار الدافئ داخل الأسرة؛ ليستطيع الأبناء مناقشة آبائهم بمشاكلهم دون خوف أو تردد.



وأكد في ذات الوقت أنها تقع داخل الأسرة الفلسطينية كما هو الحال في الأسر بالمجتمعات الأخرى، وتختلف من قضية لأخرى وتتفاوت الإحصائيات بين المحافظات ومن عام لآخر.