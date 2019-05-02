حماس تُعلّق على مبادرة الأب "مانويل مسلم"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تثمينها لمبادرة "الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس" برئاسة الأب مانويل مسلم.واعتبرت (حماس) أن ما تم طرحه، مبادرة جدية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية؛ لتوحيد الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، وتمكين الجميع من المشاركة، وتحمل المسؤولية، وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.وأكدت الحركة على ضرورة حماية القضية الفلسطينية، وتحصين فرص صمود وثبات الشعب الفلسطيني، من خلال استثمار هذه المبادرة إلى جانب المبادرات الوطنية الأخرى، وتطبيق الاتفاقات الموقعة من أجل مواجهة التحديات المقبلة، والتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية كافة.