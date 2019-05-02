الأسيران الرزة وطبنجة يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسيرين حسام الرزة (61 عاماً)، ومحمد طبنجة (38 عاماً)، وكلاهما من مدينة نابلس، قد علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، بعد توصلهما لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بعدم تجديد قرار الاعتقال الإداري بحقهما.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"ّ نسخة عنه، اليوم الخميس، أن الأسير الرزة، كان قد أنهى اضرابه مساء أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يُفرج عنه بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2019.وأضافت، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير الرزة خلال فترة إضرابه، مشيرة إلى أنه يعاني من التهابات في الكبد والكلى وارتفاع في ضغط الدم، وخسر من وزنه ما يقارب 25 كغم.ويذكر، أن الأسير الرزة معتقل منذ 17 نيسان/ أبريل 2018، وهو أسير سابق قضى 18 عاماً في معتقلات الاحتلال، وأب لأربعة أبناء.وبينت الهيئة، أن الأسير محمد طبنجة، قد أوقف أيضاً إضرابه المفتوح عن الطعام صباح اليوم الخميس، ومن المقرر الإفراج عنه بتاريخ 26 حزيران/ يونيو 2019.ولفتت إلى أن الأسير طبنجة يشكو حالياً من آلام في قدميه ويديه ورأسه، وتواصل إدارة سجون الاحتلال، فرض العقوبات عليه فهو ممنوع من زيارة العائلة و(الكنتينا).ويذكر، أن الأسير طبنجة، معتقل منذ 28 حزيران/ يونيو 2018 وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في معتقلات الاحتلال، وأب لطفلين.