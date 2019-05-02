شؤون فلسطينية

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم رشق مستوطن بالحجارة

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم رشق مستوطن بالحجارة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة مستوطن بجروح طفيفة، بعد رشق سيارته بالحجارة عند حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفاد ذات الموقع، أن قوة عسكرية إسرائيلية، أطلقت النار نحو "المهاجمين"، بزعم رشق الحجارة على سيارة مستوطن. 

فيما أعلنت مصادر فلسطينية محلية عن محاولة شاب تنفيذ عملية طعن قرب حاجز (حوارة) جنوب مدينة نابلس.

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