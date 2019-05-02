إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم رشق مستوطن بالحجارة

رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة مستوطن بجروح طفيفة، بعد رشق سيارته بالحجارة عند حاجز حوارة جنوب نابلس.وأفاد ذات الموقع، أن قوة عسكرية إسرائيلية، أطلقت النار نحو "المهاجمين"، بزعم رشق الحجارة على سيارة مستوطن.فيما أعلنت مصادر فلسطينية محلية عن محاولة شاب تنفيذ عملية طعن قرب حاجز (حوارة) جنوب مدينة نابلس.