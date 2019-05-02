(ايبك) تحقق أرباحاً بقيمة 4.99 مليون دولار بالربع الأول من العام الجاري

رام الله - دنيا الوطنحققت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (ايبك) صافي أرباح بقيمة (4.99) مليون دولار أميركي في الربع الأول من العام الجاري 2019.وأشارت النتائج المالية لايبك، في بيان صادر عنها بهذا الشأن اليوم الخميس، إلى أن مجموع الإيرادات في الربع الأول من العام 2019 بلغت (190.59) مليون دولار أميركي، بنمو بلغت نسبته (10.78%) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وبلغت صافي الأرباح بعد الضريبة (4.99) مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته (9.44%) مقارنة مع الربع الأول 2018. وقد بلغت حصة مساهمي ايبك من هذه الأرباح (3.93) مليون دولار أميركي بارتفاع بلغت نسبته 24.28% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وبلغت قيمة الموجودات (376.69) مليون دولار أميركي كما في 31 آذار/ مارس 2019 بانخفاض نسبته (1.68%) عن نهاية العام 2018.وبلغت قيمة حقوق الملكية لمساهمي ايبك (120.21) مليون دولار أميركي كما في 31 آذار/ مارس 2019 بارتفاع نسبته (3.73%) عن نهاية العام 2018.