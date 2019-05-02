شؤون فلسطينية

وفد من جامعة النجاح يزور المركز الأوروبي للأبحاث النووية في جنيف

وفد من جامعة النجاح يزور المركز الأوروبي للأبحاث النووية في جنيف
رام الله - دنيا الوطن
ضمن خطتها لعولمة البحث العلمي في الجامعة وفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع المراكز الأوروبية والدولية، زار وفد من جامعة النجاح الوطنية، يرأسه الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ويرافقه الدكتور أحمد بصلات، من قسم الفيزياء ورئيس المدرسة الشتوية لفيزياء الطاقة العالية، بزيارة للمركز الأوروبي للأبحاث النووية (سيرن) في مدينة جنيف السويسرية.

وتأتي هذه الزيارة تلبيةً للدعوة من (CERN) للبدء بتنفيذ منحة الأجهزة الحاسوبية المتقدمة لبناء مركز التميّز في فيزياء الطاقة العالية في فلسطين ومقره جامعة النجاح الوطنية.

ويُعتبر مركز التميّز هو أحد مخرجات المدرسة الشتوية في فيزياء الطاقة العالية في فلسطين والتي تنظّمها جامعة النجاح بالشراكة مع العديد من المراكز والجامعات الأوروبية العريقة والفرنسية منها خاصة، حيث تأتي هذه المدرسة كتجسيد لعلاقة تعاون تربط جامعة النجاح بالعديد من المؤسسات العالمية أبرزها مركز سيرن العالمي.

كما وتم عقد العديد من الاجتماعات الهامة مع شركاء أكاديميين لبحث تبادل الخبرات، ويجري حالياً التحضير لإبرام الإتفاقيات اللازمة مما يحقق الفائدة الكبيرة للجامعة.

يُذكر أن (CERN) يُعتبر من أهم المراكز الدولية في العالم، وله مشاركات واسعة قادت إلى العديد من الاكتشافات العلمية والتي نتج عنها جوائز نوبل عديدة، ويهدف إلى استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والعلوم من أجل فهم أسرار الكون ونشأته، وأيضاً فهم مكوناته الأساسية.


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