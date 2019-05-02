شؤون فلسطينية

مركز القدس: 53 نشاطاً استيطانياً خلال نيسان

مركز القدس: 53 نشاطاً استيطانياً خلال نيسان
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال، تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادر أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر نيسان/ أبريل من عام 2019، وأخطرت بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة، بعد مصادرة وتجريف أراضي مواطنين وشق طرق استيطانية. 
 
وأشار المركز في تقريره الإحصائي، إلى أن إجراءات الاحتلال، طالت منشآت، تعود لفلسطينيين داخل (الخط الأخضر)، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.
 
وأشار عماد أبو عوّاد، مدير المركز، أنّ الملاحظ في عملية الهدم والاستيطان، أنّها تشهد بشكل شهري زيادة ملحوظة بنسبه شبه ثابته، الأمر الذي يشي بأنّ مخطط الاحتلال، يهدف إلى جعل هذه السياسية بمثابة مخدّر لأي حراك فلسطيني.
 
وقد لوحظ أنّ مدينة القدس، لا زالت تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستهداف، لكن مع زيادة ملحوظة، حيث استحوذت على (50%) تقريباً من قرارات الهدم، في ظل قيام جزء من المواطنين بهدم بيوتهم بأنفسهم، تخلصاً من احتمالية أنّ يحملهم الاحتلال تكاليف ذلك، في حال قام هو بالمباشرة في ذلك.
 
وحيال المصادقة على البناء في المستوطنات، أضاف أبو عوّاد أنّه وفق تقرير مؤسسة "السلام الآن"، بأنّ عمليات البناء ارتفعت في العام 2018 بنسبة 9% عن العام 2017، حيث كان معدل البناء خلال العشر أعوام الأخيرة ما قبل 2018 بمعدل 1800 وحدة استيطانية، قفز فوق 2000 في العام الماضي، ومرجح للارتفاع أكثر عام 2019، مدعوما بعوامل أهمها اتجاه صفقة القرن، ووجود حزب أحزاب اليمين المتدين الإسرائيلي، كبيضة قبان في الحكومة الإسرائيلية.
 
وذكر المركز أن عمليات الهدم واخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني، ووفق رصد المركز، فقد هدمت قوات الاحتلال، أكثر من 29 منشأة سكنية، وهدم قرية العراقيب للمرة الـ 142 على التوالي، خلال نيسان/ أبريل.

أخبار ذات صلة

المهندس &#34;الحلبي&#34; يتعرض لأطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة

المهندس "الحلبي" يتعرض لأطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة

مشعشع: مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

مشعشع: مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

الشرطة: قضايا الأسرة ترتفع بنسبة 10% والأحداث تنخفض 1,3% في 2018

الشرطة: قضايا الأسرة ترتفع بنسبة 10% والأحداث تنخفض 1,3% في 2018

حماس تُعلّق على مبادرة الأب &#34;مانويل مسلم&#34;

حماس تُعلّق على مبادرة الأب "مانويل مسلم"

قدورة فارس: أي مقترحات تمس القانون الخاص بمخصصات عائلات الأسرى مرفوضة

قدورة فارس: أي مقترحات تمس القانون الخاص بمخصصات عائلات الأسرى مرفوضة

الأسيران الرزة وطبنجة يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران الرزة وطبنجة يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

جنين: اعتقال شابين وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

جنين: اعتقال شابين وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم رشق مستوطن بالحجارة

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم رشق مستوطن بالحجارة

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

الشرطة: قضايا الأسرة ترتفع بنسبة 10% والأحداث تنخفض 1,3% في 2018

الشرطة: قضايا الأسرة ترتفع بنسبة 10% والأحداث تنخفض 1,3% في 2018

قدورة فارس: أي مقترحات تمس القانون الخاص بمخصصات عائلات الأسرى مرفوضة

قدورة فارس: أي مقترحات تمس القانون الخاص بمخصصات عائلات الأسرى مرفوضة

الأسيران الرزة وطبنجة يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران الرزة وطبنجة يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

جنين: اعتقال شابين وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

جنين: اعتقال شابين وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم رشق مستوطن بالحجارة

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم رشق مستوطن بالحجارة

(ايبك) تحقق أرباحاً بقيمة 4.99 مليون دولار بالربع الأول من العام الجاري

(ايبك) تحقق أرباحاً بقيمة 4.99 مليون دولار بالربع الأول من العام الجاري

وفد من جامعة النجاح يزور المركز الأوروبي للأبحاث النووية في جنيف

وفد من جامعة النجاح يزور المركز الأوروبي للأبحاث النووية في جنيف

اليوم.. وزراء بحكومة اشتية يعقدون مؤتمرًا صحفيًا بغزة

اليوم.. وزراء بحكومة اشتية يعقدون مؤتمرًا صحفيًا بغزة

منوعات

من الذي وصف لجين عمران بـ&#34;أم السيليكون&#34; في محادثة خاصة؟

من الذي وصف لجين عمران بـ"أم السيليكون" في محادثة خاصة؟

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

عباس النوري يغلق &#34;باب الحارة&#34; للأبد

عباس النوري يغلق "باب الحارة" للأبد

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب &#34;الذات الإلهية&#34;

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب "الذات الإلهية"

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس &#34;شرطة المشاهير&#34; بطريقة غامضة

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس "شرطة المشاهير" بطريقة غامضة

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

عربي

بطلب رسمي.. السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية في البحر الأحمر

بطلب رسمي.. السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية في البحر الأحمر

الكويتون ينجحون بجمع أغلى دية في العالم

الكويتون ينجحون بجمع أغلى دية في العالم

لماذا ظهر قيادي بتنظيم الدولة بجوار البغدادي بالزي السعودي؟

لماذا ظهر قيادي بتنظيم الدولة بجوار البغدادي بالزي السعودي؟

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي