الخارجية: صمت ترامب على إقامة (مستوطنة) قرب الخان الأحمر مظلة أمريكية لهدمه









ورأت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلطات الإحتلال ومستعمريها العنصريين تواصل تعميق وتوسيع عمليات الإستيطان والتهويد في غالبية المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج)، وسط سيل من التصريحات المعادية للسلام ومرجعياته التي يُطلقها فريق ترامب المُتصهين الداعمة للاحتلال والإستيطان، والتي توفر الغطاء للمنظمات الاستيطانية وميليشياتها المسلحة للتمادي أكثر في ارتكاب اعتداءاتها الإستفزازية وجرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم.



وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالإسراع في حماية ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ وضمان تنفيذ القرار 2334. وأضافت الوزارة: أن اكتفاء الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ببيانات إدانة شكلية للاستيطان، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى فرض القانون الإسرائيلي على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل. كما دانت الوزارة بأشد العبارات إقدام عناصر من عصابات (تدفيع الثمن) فجر أمس على قطع أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية "برقة" شرق رام الله بحماية جيش الاحتلال وفي إطار استهداف المستوطنين المتواصل لتلك المنطقة لتوسيع المستوطنات الجاثمة فوق أراضي المواطنين.ورأت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلطات الإحتلال ومستعمريها العنصريين تواصل تعميق وتوسيع عمليات الإستيطان والتهويد في غالبية المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج)، وسط سيل من التصريحات المعادية للسلام ومرجعياته التي يُطلقها فريق ترامب المُتصهين الداعمة للاحتلال والإستيطان، والتي توفر الغطاء للمنظمات الاستيطانية وميليشياتها المسلحة للتمادي أكثر في ارتكاب اعتداءاتها الإستفزازية وجرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام المستوطن المتطرف (بوعز عيدو) على إقامة مبنى استيطاني على بعد مئات الأمتار من قرية (الخان الأحمر) الفلسطينية المهددة بالهدم والإخلاء، علماً بأنه عضو في مجموعة استيطانية تضم عدداً من المستوطنين من مستوطنات ما يُسمى بـ (غلاف القدس) وبشكل خاص مستوطنة (معاليه أدوميم)، تأخذ على عاتقها التضييق على الوجود الفلسطيني في مناطق شرق القدس والمنطقة المُستهدفة بالمشروع الاستيطاني (اي1)، وتُلاحق تلك المجموعة العنصرية المتطرفة الوجود الفلسطيني في المنطقة الممتدة من شرق القدس المحتلة وحتى الأغوار، بالتعاون مع المنظمة الاستيطانية المعروفة باسم (رجافيم) في إطار هدف واحد، وهو محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، والعمل على استصدار قرارات قضائية وعسكرية لطرد المواطنين الفلسطينيين منها.