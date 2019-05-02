شاهد: الجيش الهندي يرصد آثار "كائن عملاق ومرعب"

نشر الجيش الهندي عبر (تويتر)، صوراً قال إنها تظهر آثار أقدام الكائن العملاق شبيه البشر، المعروف باسم "يتي".





وانتشرت تقارير مشابهة، سابقاً، تحدثت عن رصد آثار لكائن الـ "يتي" في الهيمالايا، ليتبين لاحقاً أنها تعود لدببة بالغة تقطن المنطقة الجبلية ذاتها.

رام الله - دنيا الوطنوقال الجيش الهندي: إن الصور التقطت خلال مهمة عسكرية شاقة، قامت بها مجموعة من العساكر في سلسلة جبال الهيمالايا، في مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وفق (روسيا اليوم).وتحدث الجيش عن صدمة الجنود لحظة عثورهم على آثار أقدام الكائن العملاق، في غضون مهمتهم التي تمتد من آذار/ مارس إلى أيار/ مايو، وتهدف إلى تمشيط القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر.كما كشفت تغريدة الجيش الهندي الحجم المروع لآثار الأقدام، التي بلغ عرضها 81 سم وطولها 38 سم، ورصدت في تاريخ 9 نيسان/ أبريل الماضي، في الجزء النيبالي من جبال الهيمالايا.وأثار المنشور الرسمي ردود فعل متباينة عبر موقع (تويتر)، تفاوتت بين المشكك والمتفاجئ والمكذب للخبر، في حين رد الجيش على الناقدين والمشككين، مؤكداً أنه أراد تحفيز "المزاج العلمي" وإثارة الاهتمام حول الموضوع، وأنه قد سلم الصور إلى خبراء مختصين، ليقوموا بالفحوصات اللازمة.