شاهد: من الأذكى.. الرجل أم المرأة؟

شاهد ما قاله المواطنون..



خاص دنيا الوطنالتنافس بين الرجل والمرأة في هذا الكوكب، أبدي، ولا ينتهي، فالطبيعة التي وضعها الله في هذا الكون، استخلف عليها الإنسان، سواءً أكان ذكرًا أم أنثى، لكن تختلف قدرات كل شخص عن آخر.وللحديث عن أيهما الأذكى، والذي يمتلك قدرات عقلية أكبر، الرجل أو المرأة، تباينت ردود الفعل بين المواطنين، حيث جزء منهم رأى أن المرأة أكثر ذكاءً من الرجل، وهذا يتضح من خلال التحصيل العلمي، والتفوق الدائم للطالبات على الطلاب في الجامعات والمدارس.بينما رأى آخرون، أن الرجل هو الأذكى، لا سيما وأن الوظائف تذهب للرجل، لأنه أكثر اتزانًا في اتخاذ القرارات، هذا وفق بعض المُعلقين.